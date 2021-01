Tras dos años del millonario robo en Cotas, la justicia lleva a ocho personas a juicio oral

Escucha esta nota aquí

A dos años de revelarse el millonario robo en el interior de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), ocho personas irán a juicio oral por el polémico caso que puso en el ojo de la tormenta a la administración de la operadora. Además, ocasionó la pérdida de más de $us 7,7 millones. Una vez terminado el proceso penal Cotas, anunció que hará un litigio civil contra los acusados.

Del total de los involucrados, seis son exfuncionarios de la cooperativa. A ellos se suma el ex presidente del Consejo de Administración, Iván Uribe. A esta lista se añade Widen Vaca, propietario de Media Market, una empresa que proveía los equipos.

En febrero de 2019 una auditoría interna reveló un millonario robo dentro del programa Cotas en Cuotas; un proyecto de beneficio del socio, que le permitía comprar equipos a crédito.

Los interesados solo realizaban una solicitud y luego pagaban el producto en cuotas que se añadían a sus facturas. No obstante, desde las sombras, ex funcionarios realizaron el llenado de solicitudes ficticias para retirar equipos y luego venderlos en el mercado negro.

Las primeras investigaciones realizadas en 2019 apuntan a Hubert Gil, ex director de marketing de la empresa como uno de los principales involucrados en este hecho. En sus declaraciones éste acusó a Uribe de supuestamente estar al tanto de todo lo que pasaba en el programa.

Procesados

Según documentación a la que accedió EL DEBER, las personas que irán a juicio son Gil, Uribe, Jesús Justiniano Araúz, ex mensajero de la presidencia de Cotas. A esta lista se suma Richard Áñez, ex encargado de ventas y demandas de la telefónica.

También está Javier Vaca Díez Soruco, ex gerente comercial, Luz Marina Soliz Gutiérrez, especialista en gestión de control. Asimismo están Vaca, propietario de Media Market, que de acuerdo a las investigaciones fue cómplice del robo.

De los imputados, solo Vaca guarda detención preventiva en el penal de Palmasola. El resto se acogió a medidas sustitutivas.

Todos, a excepción de Vaca, tenían relación laboral con la cooperativa. Además, Uribe fue durante varios años presidente de la operadora.

Se llamó al fiscal de Distrito, Róger Mariaca para conocer detalles sobre la fecha del juicio, pero no contestó su teléfono.

“El caso fue remitido al Juzgado de Sentencia 11. Estamos a la espera de las notificaciones para correr con el plazo de 10 días”, dijo Mónica Terrazas, abogada de Vaca.

Desde Cotas, indicaron que la comisión de fiscales realizó una correcta valoración de los documentos de la investigación, entre los que se encuentra la auditoría interna elaborada por la entidad donde se determina a los responsables de la estafa, entre ellos Gil, Justiniano, Cabrera, Soliz y Áñez.

La cooperativa indicó que “una vez finalice el juicio oral y concluya el proceso penal, en caso de que se determine culpabilidad contra los acusados, iniciará un proceso civil para recuperar lo robado”.

Antes, la entidad sostuvo que el proceso de recuperación demoraría entre uno y dos años.

RESUMEN DEL CASO

Destape

En febrero de 2019 través de EL DEBER, Cotas informó sobre irregularidades en el programa Cotas en Cuotas. Luego el Ministerio Público inició las investigaciones y detuvo a varias personas, entre ellos altos ejecutivos de la cooperativa. Un ex presidente de la cooperativa, huyó a Brasil por un caso relacionado al robo.

Supuesta extorsión

El expresidente del Consejo de Administración de la operadora, Iván Uribe, denunció que supuestamente fue víctima de extorsión y reveló el pago de $us 40.000 para ser sobreseído en el proceso, iniciado por la Fiscalía de Distrito.