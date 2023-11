Tras informe sobre industrialización de Arce, diputado 'evista' dice: “Habla de transformar la papa en papas fritas, el maíz en pipocas”

Las repercusiones sobre el mensaje presidencial no se hicieron esperar, en especial del ala 'evista' del actual partido de Gobierno. El diputado Hector Arce calificó de parcial, mentiroso e incompleto el informe de gestión presentado por el presidente Luis Arce Catacora. También minimizó los alcances y proyectos de industrialización logrados por la administración del actual mandatario.

Consultado por los medios, el diputado Arce, que responde al ala 'evista' del Movimiento Al Socialismo (MAS) arremetió contra el informe oficialista. Retrucó el dato de la industrialización y aseguró que, en los últimos tres años, el Estado no construyó ninguna planta industrial que genera un impacto positivo a la población boliviana.

“Lucho hace un informe parcial incompleto, pero además de mentiroso. Habla de industrialización cuando estos tres años no hemos visto una industria de proporciones de consideración. Probablemente habla de transformar la papa en papas fritas, el maíz en pipocas . Habla de tostado de maní, eso sea industrialización (para él), porque no hemos visto industrias grandes que transformen la vida del pueblo boliviano” , lanzó.

“Habla de un conjunto de cosas, pero se olvida de temas que aquejan al pueblo boliviano, no ha explicado por qué no hay dólares, por qué no hay gasolina, diésel. Por qué la corrupción se campea en las instituciones”, reprochó.