Tribunal de Honor de Fegasacruz deberá recibir los descargos de Adrián Castedo, acusado de irregularidades

El director no especificó el monto del daño económico, pero aseguró que las denuncias vienen “desde hace un tiempo”, como la suspensión de la vacunación contra la fiebre aftosa , que cesó por resolución del Senasag, por lo que las asociaciones provinciales dejaron de percibir esos recursos para la protección de la salud del ganado. Se conformó una Comisión de Defensa Institucional que pretendía recuperar el servicio, pero no prosperó por “trabas internas” en la institución.

El viernes, Castedo desvirtuó las acusaciones y dijo que seguía ejerciendo sus funciones. “No se ha producido causal para mí sustitución legal, es decir, no he muerto, no he renunciado, ni tengo ningún impedimento legal para el ejercicio de mis funciones. En consecuencia, advierto a quien esté obrando en contrario, de forma ilegal e ilegítima, que será pasible de responsabilidades y de las acciones legales que prometo formalizar, pues soy un personero electo, mi periodo se extiende hasta el 24 de febrero de 2024 y se me sustituirá solamente en debido proceso electoral dentro de la próxima Asamblea Ordinaria”, puntualizó.