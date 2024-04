Ultrarricos: 14 personas acumulan 100.000 millones de dólares, según Forbes

El segundo lugar pertenece a Elon Musk , empresario y dueño de SpaceX, Tesla y la red social X , su patrimonio es de $us 195.000 millones. En tercer puesto se encuentra el magnate Jeff Bezos , propietario de la empresa Amazon , y que gracias a sus ingresos ha alcanzado los $us 194.000 millones.

​El presidente ejecutivo y cofundador del conglomerado Meta, Mark Zuckerberg (Estados Unidos), ocupa el cuarto puesto con un patrimonio de $us 177.000 millones. Larry Ellison, dueño de Oracle, se sitúa en el quinto lugar con un matrimonio de $us 141.000 millones.

​En el séptimo puesto aparece el cofundador de Microsoft, Bill Gates , con un patrimonio de $us 128.000 millones . Dentro de la misma compañía, Steve Ballmer, ex director de Microsoft alcanza el octavo puesto con una fortuna de $us 121.000 millones.

Ocupando el noveno puesto está el empresario indio Mukesh Ambani, presidente y principal accionista del grupo Relience Industries Limited, que posee un patrimonio de $us 116.000 millones. Mientras que Larry Page , cofundador de Google, completa el top ten con $us 114.000.

Completando la lista de empresarios con más de $us 100.000 millones están: Sergey Brin con $us 110.000 millones, Michael Bloomberg con $us 106.000 millones, el español Amancio Ortega con $us 103.000 millones, y el mexicano Carlos Slim con $us 102.000 millones.