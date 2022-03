Una ley de inversiones es la principal propuesta empresarial de la Cumbre de Reactivación Económica

Escucha esta nota aquí

Por: Walter Vásquez

Una ley de inversiones, la aplicación de nuevos modelos económicos sustentables y la reforma del Código Tributario, para que esa norma “ya no favorezca a los contrabandistas”, son las principales propuestas que el sector empresarial presenta este jueves en la Cumbre de Reactivación Económica y Productiva, en la que se analizarán también los nuevos retos que se avecinan, como una probable crisis alimentaria y el fin del ciclo del gas.



Dos son las principales propuestas que la Cámara Nacional de Industrias (CNI) planteará en el encuentro: trabajar de manera conjunta una nueva ley de inversiones para atraer recursos que permitan el desarrollo no solo de la industria extractiva -como siempre ha sucedido-, sino también el crecimiento de la industria manufacturera; y cambiar parte del Artículo 181 del Código Tributario, para que la privación de libertad se aplique cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a $us 3.000 y no cuando sea de más de 60.000 (200.000 UFV), como al momento establece la norma, adelantó el presidente de los industriales, Ibo Blazicevic.

“Buscamos una nueva ley de inversiones para traer inversiones no solamente nacionales, sino extranjeras, porque creemos que debe haber un clima de negocios adecuado y también una seguridad jurídica importante”, sostuvo a su vez el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff.

La institución empresarial propondrá también alternativas de financiamiento interno y externo, y la implementación de la economía 4.0 (de uso de la tecnología para la automatización de procesos productivos e industriales), de la economía del talento, de la economía naranja, de la economía circular y de otros modelos que coadyuven al desarrollo del país.

Estos nuevos modelos de producción son hoy más necesarios que nunca debido a que “la era del gas está llegando a su fin”, indicó Blazicevic.

La Cumbre de Reactivación Económica y Productiva es una iniciativa conjunta del sector productivo nacional y está liderada por la CNI y la CNC, que trabajan en coordinación con 27 gremios empresariales y 400 representantes de asociaciones productivas, federaciones de micro y pequeños empresarios, gobiernos central y subnacionales, academia, embajadas y cooperación internacional. El evento se realiza desde las 08.30 en el Salón Illimani del Campo Ferial Chuquiago Marka, en La Paz.

“Estamos atravesando por una recesión importante debido a la pandemia. (En 2020), el déficit fiscal fue de 13,5%, el año pasado crecimos en 5% y esta gestión se prevé un avance de entre 3 y 5%”, recordó Kempff.

“La economía boliviana está atravesando la crisis más profunda de los últimos 70 años y la recuperación no es suficiente. Entonces, necesitamos reactivarnos y construir una visión conjunta de todo el tejido productivo”, remarcó Blazicevic.

“Estamos pasando por la crisis de la pandemia y ahora se viene la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia. Los precios de los minerales nos van a favorecer, pero vemos que va a haber una crisis alimentaria. Importamos casi el 70% del trigo y tenemos que ser autosostenibles, tenemos que buscar la seguridad alimentaria del país y eso también lo vamos a debatir en la Cumbre”, anticipó Kempff.

Estos y otros temas de interés nacional se analizarán en 10 mesas de trabajo que se instalaron inmediatamente después de la inauguración del evento. En cada una de ellas se realizará un diagnóstico de los problemas que enfrenta el sector económico por causa de la pandemia, como la iliquidez y una débil competitividad y productividad que arrastra el país por impactos externos como el contrabando, según sostuvo Blazicevic.

“El contrabando supera los $us 3.000 millones” y representa “casi un 8% del PIB”. Causa “una evasión de $us 400 millones para el erario nacional”, detalló el Presidente de la CNC, quien agregó que “casi el 82% de la economía boliviana es informal, por lo que “todos debemos buscar la legalización de los empresarios, en todos los niveles”.

La primera mesa, entonces, estará relacionada con la lucha contra el contrabando y la informalidad; la segunda, con la formalización y empleabilidad; la tercera, con la fiscalización, regulación, normativa y propuestas de reforma impositiva en beneficio del sector productivo; la cuarta, con el financiamiento público y privado; y la quinta, con los esquemas de asociaciones o alianzas público-privadas.

La sexta mesa abordará el mercado nacional, exportaciones, logística y cadenas de valor; la séptima, la sustentabilidad, medioambiente y economía circular; la octava, la digitalización e innovación productiva; la novena, la sustitución de las importaciones; y la décima, el desarrollo de una propuesta de política productiva nacional.

En la mesa sustentabilidad, medioambiente y economía circular se analizará también la Ley 1333 de Medio Ambiente, el Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero (Rasim) y la Responsabilidad Extendida del Productor,

Los diagnósticos, necesidades y propuestas de solución se sistematizarán en un documento final de “Propuesta de Política Productiva para Bolivia”, la cual se presentará al Gobierno.

“En este momento, el 70% del PIB está en manos del sector privado y el 80% de la mano de obra la da nuestro sector. Somos actores importantes y predominantes en materia de desarrollo”, afirmó Kempff, quien considera que Bolivia necesita al momento $us 3.000 millones en inversiones, las cuales pueden tener origen tanto en el Gobierno como de los privados.

Los empresarios confían en que los resultados de la Cumbre llegarán a buen puerto, a diferencia de lo que pasó con los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Desarrollo Industrial, Manufacturas y Artesanía, que se llevó a cabo a mediados de 2019, antes de las elecciones nacionales que derivaron en una crisis política y la salida del país de Evo Morales.

