Unidad de Investigaciones Financieras denuncia a exministro Arturo Murillo y exdirectora por allanamiento de oficinas

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por haber ordenado el allanamiento de las oficinas de esa entidad el 16 de octubre de 2020, contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic y la exdirectora de la UIF, Aida Luz Lorena Melean Coronado. Aunque el exministro de Economía, Branko Marinkovic, dijo que Melean no asumió el cargo.



Ana María Morales, directora general ejecutiva de la UIF, explicó que la denuncia presentada por la entidad a su cargo es por los delitos de allanamiento, estorbar o impedir el ejercicio de funciones, manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, entre los principales ilícitos descritos en la denuncia.



La autoridad afirmó que Melean Coronado, en esa fecha pretendía tomar posesión como Directora General Ejecutiva de la UIF, portando para ello una Resolución Suprema que no contaba con las formalidades legales requeridas para este efecto, supuestamente aprovechando el momento para vulnerar todas las medidas de seguridad de UIF y poner en riesgo la información e inteligencia financiera del Estado.



Durante el allanamiento a las instalaciones de la UIF un grupo de personas que se identificaron como funcionarios del Ministerio de Gobierno ingresaron a las oficinas impidiendo el normal desarrollo de las funciones de los servidores públicos, prohibiendo la posibilidad de estar en sus escritorios y reuniéndolos en un ambiente durante toda la jornada laboral, según mencionó Morales en una conferencia de prensa brindada hoy en La Paz.



Desde la UIF consideran que los funcionarios del Ministerio de Gobierno ingresaron a esas dependencias violando la política de seguridad de la institución y los protocolos de entrada y salida que deben cumplir todas las personas que ingresan a la UIF.



Asimismo, en la denuncia piden al Ministerio Público identificar a los autores, cómplices e instigadores que no fueron reconocidos, enviados desde el Ministerio de Gobierno para perpetrar estos delitos.



Más temprano se supo que la abogada Meleán fue aprehendida este miércoles, en el marco de un proceso que se le sigue por delitos como resoluciones contrarias a las leyes que habría cometido cuando fue nombrada directora de la UIF en 2020.