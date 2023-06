Unos $us 872 millones en créditos esperan su aprobación en la Asamblea Legislativa

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional dos proyectos de ley para la aprobación de $us 162,86 millones en créditos. Con esas propuestas legales, suman $us 872 millones los que esperan la aprobación de los legisladores .

El primer proyecto es un crédito de $us 150 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el Programa Nacional de Riesgo Tecnificado con Enfoque de Cuenca. El segundo proyecto es un préstamo de $us 12,86 millones, para el Programa de Desarrollo de Turismo Cultural y Natural entre los departamentos de Cochabamba y Potosí.

“ Esperamos que estos dos proyectos puedan ser aprobados a la brevedad para que se puedan inyectar en la economía y no estemos demorando en su tratamiento”, dijo Cusicanqui.

“Lamentablemente, hay algunos legisladores que están demorando en el tratamiento de algunos proyectos de ley vinculados al financiamiento externo. En la actualidad, tenemos desde hace algunas semanas en la Asamblea cuatro proyectos de ley pendientes de tratamiento y aprobación por más de $us 709 millones”, agregó.

La obtención del financiamiento internacional es una de las principales apuestas de la administración de Luis Arce para cubrir el déficit fiscal que el país arrastra desde 2014. La aprobación de préstamos externos e internos, no obstante, mantiene al alza el nivel de la deuda pública total de Bolivia.

“ Cuando el país recibe financiamiento externo de organismos internacionales o de cooperación es una muestra de confianza en las condiciones económicas que tiene la economía boliviana . Si no tuviéramos las condiciones económicas suficientes para poder afrontar las obligaciones, con seguridad no recibiríamos este tipo de préstamos”, destacó el ministro.

Según reportes del Banco Central de Bolivia, el saldo de la deuda externa del país es de $us 13.362,7 millones a abril de este año, mientras que la deuda de las empresa estatales asciende a $us 6.148 millones a junio de 202. La deuda interna, por su lado, llegó a $us 15.155 millones a noviembre de 2022, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.