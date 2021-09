Usuarios de Cotas reclaman por suspensión de los canales de TV Cable

Escucha esta nota aquí

Los usuarios de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) se quejaron en las redes sociales de lo que consideran la "desaparición" de varios canales de su servicio de Tv Cable. Sin embargo, la entidad aclaró que varias de las señales que ya no se emitirán por su servicio de TV paga, estarán dentro de la nueva modalidad de televisión por internet (Go On TV).

La operación, según Cotas, es como parte del proceso de transición tecnológica hacia la televisión por internet, y a partir del día viernes 1 de octubre, reemplazará parte de los canales en todos los sistemas mediante los cuales se provee el servicio televisivo (analógico y digital).



Así, Cotas indica que la TV por internet es un fenómeno mundial y ahora lo incorpora en su oferta comercial y a la que se puede acceder desde diferentes dispositivos y con distintas funcionalidades.

Sobre las consultas de usuarios en la fanpage, desde la cooperativa indicaron que la interrupción de las señales ESPN, entre otros, de la grilla de televisión por cable responde a ajustes de programación antes del lanzamiento de su nueva oferta del servicio Televisión por Internet.

Asimismo, indicaron que por estos inconvenientes pasajeros, en las facturas de agosto y septiembre se está aplicando un descuento del 50% en la facturación del servicio de TV Paga. A tiempo de aclarar que los usuarios de Tv Cable que así lo quieran seguirán con el servicio y contarán con 50 nuevas señales.

