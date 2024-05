Usuarios reclaman por restricciones para compras en dólares en línea; la ASFI afirma que no existe disposición al respecto

Muchos de los reclamos se viralizaron mediante videos en las redes sociales. Un usuario, por ejemplo, dijo que realizó un pago de $us 500 con una tarjeta de una entidad financiera y le cobraron una comisión del 10%; otro manifestó que “por primera vez en la historia, los bancos bolivianos se están volviendo enemigos del pueblo”, mientras que la diputada María Khaline Moreno aseveró que “lo que antes veíamos como una realidad para Cuba y Venezuela, hoy nos toca vivir”.

Consultada al respecto, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ( ASFI ), en respuesta a EL DEBER afirmó que, conforme a la información reportada por las entidades financieras, se está atendiendo normalmente los requerimientos de la gran mayoría de consumidores financieros, no existiendo ninguna disposición en contrario.

Al mismo tiempo, la autoridad explicó se están atendiendo los requerimientos de transferencias al exterior , verificándose que, durante el último año, el monto mensual promedio de las transferencias realizadas por las entidades financieras se acercó a los $us 700 millones.

“Asimismo, con relación al uso de tarjetas para compras en el exterior, ya sea a través del internet o a través de terminales de punto de venta (POS), así como para retiros en cajeros automáticos (ATM), se ha mantenido al menos $us 130 millones mensuales. En este sentido, no es evidente que exista una gran cantidad de usuarios de servicios financieros que estén enfrentando dificultades al realizar compras de productos en el extranjero”, aclaró.

Recomendó que, en caso de que algunos clientes de las entidades financieras tengan problemas para realizar este tipo de transacciones, deben presentar su reclamo en primera instancia a las entidades financieras y, de no recibir una respuesta satisfactoria, también pueden presentar su reclamo ante la ASFI, para buscar una solución a su problema particular.

¿Cuánto es el límite en transacciones al extranjero?

Según la ASFI, la aplicación de límites en las transacciones electrónicas que están asociadas a las cuentas de los clientes, es una medida de seguridad similar a los retiros diarios en cajeros automáticos , medida que contribuye a prevenir posibles afectaciones significativas para los consumidores financieros, como el uso no autorizado de sus cuentas.

En el marco de lo establecido en la normativa emitida por ASFI, no debe cobrarse ninguna comisión por transacciones con el exterior, en las que se incluye las compras por internet, por montos acumulados no mayores a $us 1.000 durante cada quincena de un mismo mes.