Vehículos usados están más caros y disminuye la oferta de los chinos

“P ara equilibrar la diferencia hay que subir el precio final , que hoy los compradores no están en condiciones de pagar”, explicaron en uno de los parqueos de los 30 grupos de vendedores que operan en la feria de autos.

Con ese detalle previo, d escribieron, por ejemplo, que una vagoneta Suzuki Gran Vitara, modelo 2016, transmisión automática, pasó de costar $us 16.000 a 19.000. En dicha marca, según los consultados, la relación de ajuste de precio es de $us 3.000. “Era una marca con alta rotación comercial y hoy las ventas han decrecido de forma considerable”, expresaron.

Otro fenómeno que visibilizan los ‘playeros’ es la limitada disponibilidad de vehículos de fabricación china, principalmente de pasajeros y camiones de reparto de alimentos y para venta móvil de frutas, que hace un año acaparaban la demanda en las playas de vehículos. “Varias marcas de camiones chinos ya no llegan al país porque dejaron de operar y cerraron sus puertas por la pandemia y otros factores externos. Por eso, los precios de las unidades también se han disparado”, dijo un vendedor, al anotar, por ejemplo, que un camión de carga ligera de la marca T-King pasó de costar $us 19.500 y 19.700 a $us 24.000.