Venden Derco, casa matriz de Imcruz, en más de $us 1.500 millones

La empresa británica Inchcape anunció que llegó a un acuerdo para adquirir la distribuidora chilena automotriz Derco en una operación valorada, entre efectivo y acciones, en 1.300 millones de libras (unos $us 1.575 millones, en valor de cambio actual), según una nota reproducida en newsfounded.com del país trasandino.

Inchcape es un distribuidor automotriz global multimarca que opera en más de 40 mercados y territorios con una amplia cartera de marcas. El grupo tuvo ingresos en 2021 por valor de $us 9.206 millones y ahora su negocio en América factura $us 1.453 millones. Por su parte, Derco, en 2021, reportó ventas por $us 2.420 millones.