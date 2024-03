Venta de bonos BCB en dólares supera el millón y el plazo más elegido es a tres meses

La colocación del instrumento financiero alcanzó los $us 1.054.000. La adquisición se concentra en el 94% de clientes de los departamentos del eje.

La entidad emisora remarcó que el bono puede ser adquirido por personas, dentro de Bolivia, naturales y jurídicas desde $us 1.000 hasta $us 50.000. Y las que se encuentren en el exterior no tienen límites.