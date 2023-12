Venta de litio cae en 76% y Gobierno destaca obras

Según, Los Tiempos, las exportaciones de carbonato de litio, a septiembre de esta gestión, llegaron a los $us 6,6 millones. En similar periodo de 2022, las ventas al exterior alcanzaron los $us 27,3 millones. Mientras que, la producción en volumen cayó en 58%.

El investigador adjunto del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Gonzalo Mondaca, consultado por el medio cochabambino, recordó que el precio del litio se desplomó en 2023. En su pico, a fines del año pasado, superaba los $us 80.000 por tonelada, pero a lo largo de este año cayó a menos de $us 20.000 y ahora se encuentra debajo de los $us 30.000.

Lo más preocupante es que la planta industrial de carbonato de litio, construida por el consorcio chino Maison/CMEC por invitación directa, presentó varios problemas.