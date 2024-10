Viajeros pueden ingresar a Bolivia artículos nuevos por 1.000 dólares sin pagar impuestos, recuerda la Aduana

La Aduana Nacional (AN), recordó que todo viajero que llegue del exterior tiene el derecho de ingresar mercadería nueva de uso personal por un valor de 1.000 dólares sin tener pagar ningún impuesto extra.

La franquicia de $us 1.000 incluye artículos nuevos, como dispositivos electrónicos, prendas de vestir y otros que los viajeros compran en el extranjero, de estricto uso o consumo personal, siempre que no sean mercancías prohibidas como armas y sustancias controladas y que no tengan fines comerciales.