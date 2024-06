Viceministro Aguilera: “Los avasalladores no tendrán paz, los operativos seguirán”

- No se conoce de ningún avasallador que hubiera sido sometido a proceso y pagar por el delito perpetrado



Desmiento categóricamente esa última aseveración. Por lo menos hay seis o siete personas condenadas por este tipo de hechos. La ralentización no es responsabilidad del Gobierno, sino de otras entidades. El Órgano Judicial, el Ministerio Público. En otros casos al abandono de las partes afectadas. Esto quiere decir que se cumplen las medidas cautelares y estos sujetos, como es el caso de Medina Bello vuelven a delinquir. Pero claro, este es un aspecto que ya no corresponde al Ministerio de Gobierno, está fuera de nuestras manos



- ¿Hay vínculos entre los avasalladores de Guarayos y estos de la zona norte, donde se recuperaron los predios?



Están vinculados en cuanto al modo y la forma que cometen estos delitos. Y evidentemente lo que toca es establecer si corresponde o no a una determinada organización. Ellos se “escudan” en organizaciones sindicales con las cuales pretenden victimar sus actividades delictivas. Desde nuestra perspectiva son organizaciones que realizan el mismo tipo de acciones delictivas, pero no mantienen una dependencia común.



- ¿Seguirán los operativos de recuperación de predios avasallados?



Por supuesto que sí. Los avasalladores no tendrán paz. La impunidad es la sensación de carencia de justicia, y eso corresponde no al Gobierno, sino a otro órgano del Estado.