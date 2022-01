Viceministro de Comercio Exterior afirma que ya se registra un descongestionamiento del tráfico en la frontera con Chile

ECONOMÍA

Disminuye un 33% la venta de vehículos nuevos y ven difícil mantener los precios

A noviembre de la gestión pasada el monto importado de automotores fue de $us 675 millones, mientras que en 2020 se cerró con $us 621 millones. En el periodo de 2019 se llegó a los $us 965 millones