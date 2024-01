Viceministro Lacoa: “Evo Morales anda en avionetas como si fueran taxis; ya no defiende a los humildes”

Aseguró que este efecto perverso no solo afecta a la economía de los bolivianos, sino también a la producción, que hace que la misma descienda de forma abrupta y, al no poder comercializar el pollo en el mercado local, genera un sobre estocamiento e incluso la liquidación del producto a precios muy bajos, que serán sentidas por la población.

Para garantizar el abastecimiento de los productos alimenticios en los mercados de La Paz, Oruro y El Alto, la autoridad dijo que el Gobierno habilitó mercados móviles a través de Emapa a fin de vender el kilo de pollo a Bs 13,50 para no afectar a la economía del pueblo.

“Evo Morales ya no es ese hombre (de antes), es un hombre que anda en avionetas de aquí para allá como si fueran taxis. Ya no defiende a los humildes, (ya no es el hombre) que luchaba contra el imperio, contra las empresas privadas, contra la oligarquía, porque con estas medidas (bloqueos de rutas) que está impulsando, lo que está haciendo es afectar al más necesitado, al más pobre”, manifestó este domingo en el programa 'Los hechos cuentan' de Bolivia Tv.