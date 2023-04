Vicente Cuéllar dice que no rehúye a una candidatura y que “la forma de hacer política debe cambiar”

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, no descarta ingresar en la arena polític a. El académico fue uno de los principales lideres cruceños que encabezó las movilizaciones que exigía la realización de un Censo de Población y Vivienda inmediato y que derivó en un paro de 36 días.

Entrevistado en el programa ¡Qué semana¡, que se emite por EL DEBER Radio, el rector dijo que no teme a este proceso penal, aunque advirtió que hay cierto recelo de caer en manos de la justicia, porque todos los administradores buscarán la forma de “hacer buena letra” para quedar bien con el Gobierno solo para ser uno de los seleccionados en las próximas elecciones judiciales.

“De entrada hay que decir que nosotros hemos hecho un paro pacifico. No hemos cercado Santa Cruz, los que cercaron fueron otras personas, los que evitaron que salgan alimentos fueron otras personas, incluso encabezadas por algunos dignatarios de Estado, incluyendo el bloque de la refinería”, dijo.

En la entrevista, el rector de la Uagrm habló de diferentes temas, pero también sobre política. En este contexto, fue consultado si tiene una proyección en este ámbito en el corto plazo. La respuesta dejó muchas aristas abiertas sobre su postura porque si bien sostuvo que no está interesado en ingresar en este campo, también dijo que no puede sacar el cuerpo a desafíos futuros.

“ No estamos muy interesados en incursionar en la política, pero tampoco podemos rehuir a los desafíos que pueden presentarse. Creo que la forma de hacer política en este país debe cambiar. La visión del país debe ser integradora”, señaló.

“Fíjese lo que pase en el país. ¿Por qué no se lo puede sacar al MAS? ¿Por qué no hay una oposición fuerte? Porque no hay partidos políticos. Las universidades donde nacían los lideres ha (entrado en) un periodo muy largo de desideologización y, por lo tanto, esos lideres han sido castrados por la prebenda. Ahí es donde toma fuerza el populismo”, apuntó.