Vinto busca dejar atrás contrato desventajoso con Huanuni para evitar el “colapso”

Datos de la metalúrgica dan cuenta que el saldo de la deuda de la fundidora con la productora de estaño fue de $us 31,3 millones en 2019, de $us 44,2 millones en 2020, de $us 59,9 millones en 2021, de $us 56,8 millones en 2022 y de $us 40,6 millones en 2023.