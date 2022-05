Vocero presidencial dice que subvenciones ponen a Bolivia entre países con menor inflación

Escucha esta nota aquí

El vocero presidencial Jorge Richter señaló que la política de las subvenciones a los carburantes y a los servicios es la clave para que Bolivia sea catalogada entre los cinco países con menos inflación del mundo. En una entrevista con medios estatales, destacó que Bolivia tiene la inflación más baja de la región y que está entre las cinco menores del mundo.

“Si revisamos nuestra inflación con la Unión Europea o el conjunto de países europeos o los de Asia, tenemos una de las cinco inflaciones más bajas del mundo. Es también importante que haya crecimiento y que se la pueda controlar”, y señaló que se aplican también las medidas necesarias para tener niveles inflacionarios bajos con crecimiento económico.

“El modelo económico social productivo cuida que las presiones inflacionarias no sean trasladadas a la gente, como el caso de las subvenciones. Analistas dicen que hay que salir gradualmente de ese sistema, pero tiene un origen social. Si quitamos las subvenciones, el precio de los productos se trasladará a la gente. Y los que tienen un salario mínimo, ya no tendrán que cumplir con sus insumos mensuales, sino pagar más por gasolina, la conexión eléctrica. Ese salario se reduciría ostensiblemente. La población no puede ser aquella que deba experimentar eso de forma angustiosa”, manifestó.

Complementó que los beneficiados también son los sectores industriales “y dicen que el Estado no los apoya. En otros países hoy compraste 16 y el siguiente mes 14 (unidades de algún producto). No iremos por lo que decía el neoliberalismo: ajustarse el cinturón. Las subvenciones permiten controlar la inflación porque tenemos precios justos. Si se liberara el mercado, estos suben y se trasladan a la población”.

Ofreció algunos datos: Bolivia tiene una inflación para 2022 de 3,1% pero de acuerdo hacia el 2027 con una inflación de 3,7%, según el estatista. Significa garantía a las inversiones, que la gente puede tomar créditos para la microproducción, en moneda boliviana porque está fortalecido como moneda. Eso sólo permite la estabilidad”.

Mencionó también que el Fondo Monetario Internacional (FMI) situó a países con menos de 5% Bolivia, Ecuador, y comparativamente estamos mejor que Argentina, Brasil, EEUU, México y Canadá. “Esto muestra la estabilidad de la economía”.

The Economist reseñó que Bolivia está “en capacidad de resiliencia y adaptabilidad al problema o los efectos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania” con una puntuación de 2,14, por debajo de esta calificación se encuentra Ecuador y Paraguay con 2,29; Chile con 2,43; Perú 2,57. “Está la certidumbre regulatoria, significa seguridad jurídica. Se dice que no hay incertidumbre en este aspecto. En medio de la crisis internacional, todavía tenemos buenas expectativas”, apuntó el vocero.

El FMI y otros portales apuntan que 60 países tendrán una inflación entre el 5 y al 10%. “The Economist habla del tema de seguridad jurídica. Nuestros críticos hacen una consideración del endeudamiento. Cuánto tiempo durará el tipo de cambio fijo. Pero, los datos señalan que la recuperación de exportaciones es de 1.500 millones de dólares. 250 millones más que el pasado año”.

