Voto resolutivo de comunarios determina desalojo de la empresa minera Cuti SRL, en Cochabamba

Al respecto, David Fernández, propietario de la mina, sostuvo que esas denuncias no son correctas, que sí están pagando las regalías, que las demandas provienen de personas que no viven en la zona y que el verdadero interés es quedarse con la concesión, formar una cooperativa y trabajar en el negocio.

En relación al precio del mineral, Fernández explicó que la tonelada métrica fina con un 99,9% de calidad de $us 7.000 subió a $us 14.000, pero que esos valores a ellos no les pagan, pues su calidad es entre un 50% y 60% y además el producto es en bruto por lo que su valor no pasa de los $us 4.500 la tonelada métrica.