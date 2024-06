YPFB admite 'deuda flotante' que se paga con retrasos establecidos en contratos

A esto se suman $us 38,3 millones adeudados a las empresas que proveen combustible y $us 42,7 millones a las empresas que prestan servicios.

“YPFB siempre como empresa estatal va tener deudas flotantes, es parte del sistema, el cálculo no sé si está bien hecho, no son $us 330 millones, es un monto diferente. No podemos decir es este monto porque va variando”, señaló.