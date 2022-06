YPFB Andina S.A. aprobó distribución de dividendos acumulados en gestiones anteriores

Escucha esta nota aquí

YPFB Andina S.A. formalizó el pago de dividendos de gestiones anteriores, cuyo periodo corresponde al periodo de bonanza económica. La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) reportó que ayer la Junta General Ordinaria de Accionistas de YPFB Andina S.A. aprobó por unanimidad la distribución de dividendos de Bs 698.855.040 ($us 110,4 millones), correspondientes a la distribución de dividendos de los resultados acumulados totales de la gestión 2013/2014 y de los resultados acumulados parciales de la gestión 2014/2015. Dichos periodos tocan de la época la bonanza económica ($us 105 el barril).



El desembolso corresponde a un dividendo de Bs 52 por acción o su equivalente a $us 7,47 por acción, pagaderos al tipo de cambio de Bs 6,96 por $us 1. La sociedad, a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa procederá a efectuar el pago de dividendos correspondiente a los resultados acumulados no distribuidos del saldo remanente de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2014 y parcialmente del resultado acumulado no distribuido de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2015, a partir del día 15 de junio de la presente gestión.

El acta de dicha decisión, según el reporte de la BBV, fue suscrito por el representante del accionista YPFB y representante del accionista Repsol Bolivia S.A., en forma conjunta al presidente, el secretario y el síndico, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 40 de los estatutos.

Cabe recordar que el 27 del pasado mes la Junta General Ordinaria de Accionistas YPFB Transporte, de acuerdo con la BBV, reportó que realizó la distribución de dividendos equivalentes a $us 68,69 millones, por concepto del pago correspondiente al saldo de la utilidad no distribuida de la gestión 2014 y parte de las utilidades de la gestión 2015.

El desembolso de estos recursos se inició el 30 de mayo y prioriza el pago en dólares, lo que minimiza los costos financieros por cambio de moneda, tanto para la empresa como para los accionistas, indica el reporte bursátil.

Después de conocida dicha operación, para el analista energético Álvaro Ríos el objetivo central es “que YPFB tenga los recursos para importar combustibles”.

A su criterio, los precios internacionales del petróleo se han elevado y las cantidades de diésel y gasolina internados también se han incrementado, por lo que la presión que tiene Yacimientos para mantener abastecido el mercado nacional con combustible subsidiado es cada vez mayor.

El objetivo es “mantener abastecido al país y para eso hay que tener la plata disponible”, mencionó Ríos.

El año pasado, el país importó unos inéditos $us 2.120 millones en combustibles, y este año ascenderá a $us 3.000 millones, según proyecciones de la petrolera estatal.

