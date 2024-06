YPFB apuesta por el pozo Domo Oso X3 y comunarios advierten que no bajan la guardia

YPFB volvió a reiterar su apuesta por explorar el pozo Domo Oso X3 , situado en la provincia O´Connor, por la generación de $us 6.000 millones como ingreso en beneficio del departamento de Tarija y del país. Mientras los pobladores reafirmaron su posición de no permitir el ingreso a técnicos de la compañía brasileña Petrobras, socio de la petrolera estatal, en el proyecto exploratorio.

"Necesitamos relevar la información en el campo y los bloqueos no juegan a favor, pero no damos brazo a torcer porque es un proyecto muy importante que traerá $us 6.000 millones a este departamento y al país", afirmó el funcionario citado en un reporte oficial de la petrolera estatal.