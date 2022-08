YPFB asegura que Bolivia recibirá $us 3.000 millones por venta de gas y $us 100 millones por GLP

Dorgathen recordó que el gas natural que se vende a Argentina reportó en este año precios récord: en enero llegó a $us 13,8, en febrero a $us 14,3 y en la actualidad se exporta a $us 20 el millón de la Unidad Térmica Británica (BTU).

Bolivia inició con la exportación de GLP en 2013. Ese año, obtuvo ingresos de $us 4,8 millones; luego, $us 26,6 en 2014; US$ 16,1 millones, en 2015; $us 40 millones, en 2016; $us 53,4 millones, en 2017; $us 52,8 millones, en 2018; $us 39,6 millones, en 2019 y $us 29,1 millones, en 2020, de acuerdo con datos del Ministerio.