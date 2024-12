YPFB Aviación asegura que las condiciones de pago para las aerolíneas foráneas se mantienen

El gerente de YPFB Aviación, Felix Cruz, indicó que las condiciones de pago por combustible de aviación no sufrieron ninguna modificación, y los representantes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés) reafirmaron su compromiso de trabajar con el Gobierno de Bolivia.

“Las condiciones a las aerolíneas internacionales se mantienen , no hay ningún cambio”, aseguró Cruz e informó que esta situación fue comunicada en una reunión a los representantes IATA, según medios estatales.

La filial de la estatal petrolera estima que en la gestión se logrará ingresos por $us 128 millones por la comercialización, y como la inversión será de $us 119,03 millones, la utilidad bruta anual llegará a $us 8,97 millones.