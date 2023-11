YPFB debe por el combustible que importa; se agota stock de seguridad

Un informe de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), confirma que el problema de abastecimiento de combustible, en especial diésel, se debe a una deuda que tiene el país con sus proveedores.



Hasta el momento, según el documento, el país adeuda un 31% del valor del carburante importado y advierte que las medidas de mitigación ya no son sostenibles por el agotamiento de stocks de seguridad. El informe con fecha del 6 de noviembre fue enviado a la gerente de productos derivados e Industrializados, Gabriela Delgadillo, fue titulado: Informe Actualizado de situación de Abastecimiento gestión 2023 (Crítico).



El mismo señala que “durante los meses de septiembre y octubre de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas redujo la asignación de cuota para el pago de Suministro de Hidrocarburos Líquidos, situación que expone el normal abastecimiento de carburantes”.



Esta reducción hizo que la estatal esté “limitada en las acciones y gestiones que debe realizar para dar cumplimiento al abastecimiento de combustibles en el mercado interno, debido a que no se cuenta con un presupuesto suficiente en la partida de mayoreo”.



Otro dato importante que expone el documento es que en septiembre la estatal solicitó un presupuesto de Bs 1.392 millones para tres procesos de contrataciones para el suministro de hidrocarburos líquidos por occidente, la compra de crudo y condensado; además del abastecimiento mediante buques por occidente.



Pero el presupuesto fue devuelto para que el monto sea revisado. Al bajar el presupuesto la estatal tuvo problemas para poder pagar a sus proveedores.



Así también el informe sostiene que la discontinuidad de combustibles debido a restricciones de pagos fue un problema en el abastecimiento, en especial de diésel.



“Es evidente la reducción de saldos en el mes de septiembre y octubre debido a la interrupción del suministro por retrasos en los pagos de proveedores”, dice parte del reporte técnico.



Así también este informe refiere que durante octubre se registraron problemas por la falta de pago de Yacimientos a sus proveedores.



Denuncia



El documento fue presentado a los medios por la exministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, que lamentó la situación que vive el país al no tener garantizada la provisión del combustible.



No es la primera vez que la exautoridad hace una denuncia similar. Anteriormente junto con el exministro de Gobierno, Carlos Romero denunciaron sobreprecios y la importación de combustible de muy baja calidad.



“Hay serios problemas de abastecimiento de combustibles. Tenemos cuatro días de autonomía nada más en diésel y dos días y medio, tal vez menos, en gasolina”, dijo Morales, refiriéndose a este informe.



El documento, al que también accedió EL DEBER hace notar que, en los primeros cinco días de noviembre ya se tenía un desfase de 21.747 metros cúbicos (m3) de diésel y 10.285 m3 de gasolina.



Ante este problema, la estatal, según este documento, movieron el combustible de plantas de almacenaje que contaban con stock de seguridad dejando un monto mínimo de combustible y se trasladó el producto a las plantas de alto consumo como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro.



Otro trabajo realizado fue la optimización de la producción y entregas de las refinerías operadas por YPFB Refinación, logrando entregas de volúmenes adicionales de gasolina y diésel.



Así también se gestionaron nuevos puntos de importación, a fin de contar con una diversificación de alternativas logísticas. “Sin embargo, el problema de pagos impide la normal ejecución de las importaciones regulares y de los nuevos sectores”, dice el informe.



Consultado sobre este informe, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen dijo que no vio el informe presentado por Morales.



Es más, dio a entender que el documento puede estar armado para atacar a la petrolera estatal.



“La foto de la plana del informe puede ser real, y el resto de las hojas pueden manipularla y poner lo que les dé la gana. Ahora nosotros estamos con el abastecimiento normal”, aseguró.



Además, denunció que actualmente el país está viviendo una sobredemanda de combustible porque existen camiones que están cargando hasta 12.000 litros, de diésel.



“Estamos teniendo sobrecarga de combustible. Hemos sacado 4 millones de litros, de lo que la demanda es aproximadamente 2,5, y seguía habiendo filas. Entonces hay un tema ya que va más allá en este ataque”, afirmó el ejecutivo.



El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, sostuvo que “todos los que conocen el sector saben que YPFB se quedó sin recursos para importar”.



Explicó que los problemas en el suministro generaron incertidumbre en el mercado, provocando que los productores y transportistas, comenzaron a acopiar combustible.



Antes de que apareciera este informe, la estatal culpó del problema del abastecimiento a las redes sociales y los medios de comunicación.



Para contar con la contraparte se consultó con los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y el de Hidrocarburos y Energías, pero optaron por el silencio.