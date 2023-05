YPFB despacha más de 3 millones de litros de combustible y señala que filas en surtidores se deben a “temas logísticos”

“El producto está garantizado, el combustible está llegando. Hay un tema logístico en algunas estaciones privadas que no está llegando a tiempo en algunos sectores, eso afecta porque en algunas estaciones se termina el combustible”, admitió Huanca desde la Estación de Servicios YPFB , ubicada en el cuarto anillo de la doble vía a La Guardia.

Sostuvo que en la planta de almacenamiento se tiene el carburante , que la importación se garantiza y que en cuanto al despacho se está realizando de manera normal. Llamó a la población a no dejarse llevar con algunos comentarios que vienen “provocando algún tipo de incertidumbre”.

Desde la semana pasada se registró que las líneas de micros en la capital cruceña no operaron al 100% en los barrios y avenidas, debido a que un grueso de los transportistas se encontraba realizado filas en los surtidores en busca del diésel.

La denuncia la dio a conocer en la víspera el exministro Carlos Romero, señalando que presuntamente no existen recursos económicos por parte de YPFB para pagar al menos cinco pagos a dichas importadoras.

“Había habido deudas por cinco pagos incumplidos, no sólo es que no hay dinero, sino que hay deudas. No se está informando transparentemente al pueblo boliviano”, expresó.