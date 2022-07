YPFB firma nuevo contrato interrumpible de gas natural con una empresa brasileña

“Si ellos nos nominan una cantidad de gas y nosotros contamos con ese volumen, pues entonces confirmamos y entregamos el gas natural. Si no tenemos ese volumen, no suministramos el energético y no se aplica penalidad alguna a YPFB. El mercado brasileño está abierto al gas boliviano. Somos un país confiable para las inversiones dentro de Bolivia”, indicó Dorgathen, según una nota de prensa de Yacimientos.