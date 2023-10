YPFB hará exploración petrolera hasta 2026 y no dice cuánto va a invertir en Venezuela

Pero el trabajo de exploración y explotación de campos no se queda sólo en Bolivia, también se extiende hasta Venezuela , país con el que el Gobierno firmó un acuerdo que dice que Bolivia invertirá en ese país para proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.

No obstante, cuando EL DEBER Radio le consultó a Dorgathen: ¿cuánto invertirá Bolivia en ese proyecto internacional?, el ejecutivo de la estatal petrolera no se animó a dar una cifra y se limitó a decir que todavía no habían llegado a hacer ese cálculo.