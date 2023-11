YPFB inicia venta de 2.000 toneladas métricas de GLP a Petropar

“Siempre es un plus tener como cliente directo a Petropar . Su demanda programada la estamos cubriendo holgadamente con los excedentes disponibles desde la Planta de Separación de Líquidos Carlos Villegas”, destacó Armin Dorgathen Tapia, presidente de YPFB, citado en una nota institucional.

Según esta publicación, las 2.000 toneladas de GLP representan un ingreso de $us 826.000 para Yacimientos ($us 413 la tonelada), en tanto que licitó la demanda del producto al mercado argentino ofertando un precio de $us 443 la tonelada, como especifica en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay.