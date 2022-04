YPFB niega alza en tarifas de gas domiciliario en el Gran Chaco, cívicos hablan de un aumento de hasta un 300%

Escucha esta nota aquí

Ante el malestar en la región de el Gran Chaco (Tarija), sobre supuestos incrementos en la tarifa por el uso del gas domiciliario, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ratificó que los costos por el consumo de redes de gas a domicilio en la Región Autónoma del Gran Chaco se mantienen en Bs 8 como mínimo y oscilan dependiendo del consumo, por lo que rechazaron que haya un incremento de un 300% como señalan dirigentes cívicos del sur del país.

Hugo Cruz, responsable de Redes de Gas de la Región Autónoma del Gran Chaco, sostuvo a ABI que las tarifas de gas natural para el país están establecidas y enmarcadas en resoluciones administrativas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que como ente regulador aprobó para el servicio de distribución de gas natural.

Precisó que esta situación no es diferente en la Región Autónoma del Gran Chaco, donde YPFB aplica la Resolución Administrativa RAR-ANH-ULGR No. 0122/2015, misma que está vigente desde el 23 de marzo de 2015, tiempo en el cual YPFB no operaba en la región.

Tarifas vigentes

Ante las denuncias de incremento, YPFB aclaró que el gas natural por redes para la categoría doméstica tiene los siguientes precios: el consumo de 0 a 0,441 miles de pies cúbicos estándar (MPCS) la tarifa fija es de Bs 8; de 0,441 a 0,882 MPCS llega a Bs 17,07; de 0,882 a 1,324 MPCS alcanza a Bs 17,65 y cuando el consumo supera los 1,324 MPCS la tarifa es de Bs 22,22.

Cruz agregó que estos datos pueden ser corroborados de manera sencilla en los avisos de cobranza y facturas que son entregados a los usuarios, así evidenciar el correcto cobro que hace YPFB y que el mismo mantiene los precios de la gestión 2015.

Las observaciones

El vicepresidente del Comité Cívico Regional de Yacuiba, Raúl Hilarión, detalló a El País, de Tarija, que la molestia de los usuarios no solamente es en Yacuiba, sino que también hay reclamos desde Villa Montes y Caraparí.

Precisó que la gente que consume gas domiciliario está pagando las consecuencias del ingreso de YPFB, debido a que las tarifas de gas se han elevado entre 2, 3 y hasta 4 veces de lo que antes se pagaba con Emtagas.

“Las denuncias están, antes la tarifa promedio era de 8 bolivianos, ahora se paga entre 30 a 35 bolivianos, los que pagaban 40 bolivianos ahora pagan entre 80 a 100 bolivianos”, detalló el cívico.

Hilarión manifestó que la molestia es generalizada de la población y ante ello se hicieron las representaciones correspondientes ante YPFB. Sin embargo, lo único que han conseguido, hace un par de semanas, ha sido una socialización sobre cuál es el procedimiento de calcular las tarifas de gas domiciliario, sin dar una solución a la problemática que está afectando a la economía de la población.

La expresidenta del barrio Americano de Yacuiba y actual vicepresidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve), Marlene Luna, ratificó que desde que entró YPFB se incrementó el costo de las tarifas.

