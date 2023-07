YPFB proyecta disminución del 33% en las exportaciones de gas natural en 2023

Según un reporte con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas externas del carburante sumaron el año pasado $us 2.972,6 millones, un valor que bajará en esta gestión a $us 1.986 millones, según proyecciones de la petrolera estatal proporcionadas a EL DEBER.

“ Estamos trabajando para revertir la caída de la producción de gas y para que los ingresos no caigan, lo vamos a hacer, probablemente tarde unos tres o cuatro años. En los últimos años, con menor producción, estamos manteniendo casi ingresos similares. El año pasado, hemos logrado la mayor producción de los últimos cinco años y mejores precios”, afirmó Dorgathen.

Y esta menor oferta estará acompañada de menores ingresos . YPFB proyecta que las exportaciones de gas natural estarán en torno a los $us 1.592,37 millones en 2024 y a los $us 1.654,28 millones en 2025.

“A mí me hubiera gustado que sigamos produciendo mucho gas, petróleo y condensado, para no tener que importar, pero hemos descuidado la exploración para reponer reservas. Ojalá hubiésemos tenido los dos: los hidrocarburos y el litio”, sostuvo el ex ministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos.