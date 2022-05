YPFB registra precio récord de $us 20 el millón de BTU en la venta de gas a Argentina

Escucha esta nota aquí

Según el presidente ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen, la estatal petrolera registró un precio récord en la venta de gas a la Argentina que llega a $us 20 el millón de la Unidad Térmica Británica (BTU), monto nunca antes alcanzado en la relación energética con el vecino país.​

“En la comercialización del gas natural hemos subido los precios y batido récord en la venta en enero y lo hemos vuelto a superar en febrero, marzo, abril y mayo. Hemos comenzado a vender a Argentina 14 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) que muchos de los pseudoanalistas dudaban que lo íbamos a hacer. Lo estamos haciendo, ahora estamos enviando 14 MMm3/d a Argentina a un precio récord de $us 20 el millón de BUT que nunca antes se había vendido, lo más que se vendió antes era de $us 10 a 11 máximo”, dijo el ejecutivo de la estatal petrolera.

Dorgathen agregó que la venta de gas al vecino país, cuyos volúmenes subieron desde el 1 de mayo del año en curso, generará al país $us 100 millones durante el periodo de invierno (hasta septiembre), los mismos serán distribuidos a las universidades estatales, gobiernos municipales y gobernaciones del país para desarrollar proyectos de infraestructura, educación y salud.

La comercialización del energético a la Argentina se registra en el ámbito de la sexta adenda que ingresó en vigencia a partir del 1 de mayo del año en curso. El 7 de abril los presidentes de Bolivia, Luis Arce Catacora y de Argentina, Alberto Fernández, suscribieron una Declaración Conjunta referente a temas energéticos y de la situación política de la región.

Con respecto a la octava adenda firmada con Petrobras durante el gobierno de transición, los ejecutivos de YPFB negocian la revisión del mismo por considerarlo que es desventajoso para el país.

De acuerdo con el informe oficial, la negociación se concentra en conseguir un mayor beneficio para el país con relación al precio, los volúmenes y el transporte. Se espera que para el 2023 se tenga un acuerdo que maximice el precio del gas natural.

De acuerdo con YPFB, la firma de la octava adenda entre Bolivia y Brasil realizada por exautoridades del sector hidrocarburos del gobierno de transición provoca una pérdida económica entre $us 60 a 80 millones anuales. Hasta 2022 ya habría superado los $us 200 millones.

