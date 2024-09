10 de septiembre: Día de la Mujer Cruceña

En el caso boliviano, no sólo la presencia de la mujer ha sido escamoteada en la verdadera historiografía, peor aún, la mujer cruceña no existe en sus páginas, cuando siempre ella estuvo en primera fila en el combate por la libertad y el progreso de la gente. Nadie puede negar que la historia ‘oficial’ del andinocentrismo no ha reflejado en su verdadera dimensión la participación y los aportes que las mujeres cruceñas hicieron y siguen construyendo un mejor porvenir en todas sus dimensiones. Siempre decía Susana Seleme: No hay historia sin mujeres.