14 años de destrucción del sistema de gobierno republicano

Aclaración necesaria: La CPE no establece feriados, en su art. 49.II define que los feriados serán regulados por ley no por decreto. El feriado del 22 de enero es un acto arbitrario, los decretos supremos 405 de 2010 y 2750 de 2016 contrastan con la CPE y no se adecuan a la legislación laboral.

Ruta sistemática del Gobierno en la ruptura del Estado Constitucional de Derecho: El presidente Arce manifestó que no buscan venganza, quieren “justicia”, conociendo el estado putrefacto de los tribunales porque los tiene bajo su poder. b) el ministro de Justicia afirmó que hubo golpe de Estado y Gobierno de facto, y ratificó que la expresidenta Jeanine Añez será sometida a un proceso ordinario, porque no tienen 2/3 en la Asamblea Legislativa, violando el procedimiento de la CPE en su art.161.7-184.4 y la ley 044, c) el “vocero” del Gobierno del MAS, Jorge Richter (ex-NFR), mencionó la corriente opositora como “rupturistas” aquella cuya conducta no es constitucional y democrática, aunque gane elecciones.