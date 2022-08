15 años de cárcel por haber robado más de mil millones de dólares

Fueron sobreprecios y la adjudicación de obras viales a un secretario privado a quien se le encargó la formación de empresas constructoras para la adjudicación de obras públicas, a pesar de que, obviamente, no tenían la capacidad para afrontar la ejecución de dichos trabajos. El fiscal encargado de la investigación, Diego Luciani se fue con todo y, basado en lo que estipula la ley en dicho país, solicitó de manera oficial que Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años de prisión al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública, en concurso real.

Jorge Lanata, destacado periodista argentino, en su programa diario en Radio Mitre no se guardó nada: “La justicia está haciendo lo que hay que hacer. Era importante lo que estaba haciendo Luciani en la primera audiencia. Dio una sensación de ‘por fin alguien agarró y dijo lo que había que decir’. No tengamos miedo porque sino este país no se va a poder construir nunca”, cierto, muy cierto.