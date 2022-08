18 dirigentes sindicales de YPFB cobran Bs 409.000 al mes sin trabajar

Sobre el tema, Raúl Velásquez, experto en temas hidrocarburíferos de la Fundación Jubileo, sostuvo que las cifras de los salarios y la cantidad de veces que estos dirigentes estuvieron en comisión; es decir, sin trabajar, son datos vergonzosos y no éticos.

Tras analizar el cuadro con los 18 dirigentes, Velásquez remarcó que es escandaloso que un operador de sala de control en YPFB Refinación S.A. gane Bs 40.571 (18 veces más que el salario mínimo nacional), o que un director de Talento Humano, de YPFB Transporte, perciba mensualmente Bs 37.000, cuando no desempeñan al 100% sus labores técnicas.

Para Velásquez, eso fue una muestra de que la principal empresa estatal de país, que debería ser intensiva en la captación de inversiones, se ha vuelto una agencia de trabajo para los que son afines al Gobierno, cuando en realidad en Yacimientos se debería buscar la institucionalización de los funcionarios y la modificación de la Ley de Hidrocarburos que en la actualidad no representa la realidad energética del país.

Un aspecto que llamó la atención de Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, son los periodos prolongados de las comisiones requeridas por los dirigentes sindicales, una situación que, a su criterio, no debería ser así más cuando YPFB no se encuentra en su mejor momento, por lo que requiere que su personal cumpla las tareas para las que fueron contratados y no se pasen años y años realizando una labor sindical que es ajena a la actividad de los hidrocarburos.