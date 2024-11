20 de noviembre Día Mundial de la Infancia

Planteamos algunas razones que dan cuenta por qué en la praxis los avances no son como se esperaba: 1) Los países desarrollados mantienen el rol impuesto a países del sur en vías de desarrollo como Bolivia: el rol de proveedores de materias primas, paralelamente les cooperan para trabajar problemáticas sociales mediante sus organismos de cooperación, los países que reciben cooperación centran sus objetivos de desarrollo enmarcados en La Agenda 2030(ODS). Estas cooperaciones están en relaciones desiguales, porque los países desarrollados están centrados en mantener influencia y hegemonía sobre los países que les cooperan. Esto no quita que motivos humanitarios y solidarios como lucha contra la pobreza, la discriminación, y las desigualdades en general, estuvieran también presentes en los orígenes de la cooperación; 2) Los gobiernos y decisores públicos del país, como también la sociedad civil tenemos un chip altamente adultocéntrico, machista y responde al paradigma de la "la situación irregular” donde la infancia y adolescencia es vista como objeto y no como sujeto de derecho; 3) Las instituciones públicas de todos los niveles de gobierno mantienen una visión desarrollista, ya que prefieren invertir en infraestructura, incluso las DNA; 4) las políticas públicas no están elaboradas menos implementadas con enfoque de derechos; 5) escaso presupuesto impide efectivizar la normativa pro NNA`s; 6) limitados recursos humanos disponibles en instituciones que atañen a problemáticas de NNA, sobre todo en las DNA; 7) mínima coordinación interinstitucional en temas que atañen a infancia; 8) exiguo conocimiento y sensibilización de personas que trabajan en instituciones públicas sobre los derechos y deberes de la infancia y sus problemáticas; 9) reducida formación especializada de funcionarios en las DNA y otras instituciones que trabajan diversas áreas o problemáticas de NNA; 9) varios: corrupción, narcotráfico, brechas sociales, pobreza, marginalidad, discriminación.