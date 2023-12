2024: a caminar sobre brasas ardientes

Vamos cerrando un año belicoso e intrascendente, en términos políticos. Un periodo marcado por un imprudente como adelantado juego y fuego pre electoral. El principal foco de disputa está vinculado con reyertas entre bandos del partido gobernante (MAS) que pasó de los inofensivos sillazos a la medición de fuerzas (congreso versus cabildo), la división cupular y cortesana entre evistas y arcistas, que desembocó en agresivas acciones judiciales, mediáticas o movilizaciones. Todo ese maremágnum ha provocado un impacto dañino sobre los órganos, entidades estatales y de la población que en su mayoría no tiene vela en ese entierro..

Pero eso no es todo. Parecería que se han ensañado, endosando para el 2024, actos estatales de difícil resolución. En primera instancia, se tendría que resolver la crisis del sistema judicial, determinando fecha y modalidad de elecciones, algo que parece improbable si consideramos que llegamos a esta situación luego de entuertos, maniobras y desacuerdos que derivaron en la cuestionada resolución de auto prorroga, en que incurrió el propio guardián de la CPE.

El 2024 es de por sí año caliente por ser año pre electoral. Ese es otro aditamento de la hoguera. Acorde con nuestra florida cultura política, es de presagiar que los adjetivos calentaran el ambiente y atomizaran aún más las fragmentadas estructuras políticas (MAS. Comunidad Ciudadana, Creemos y otritas) que hasta la fecha no han logrado construir un relato y proyecto alternativo que vaya más allá del achacoso antimasismo.

De yapa, el microclima económico (decrecimiento de las reservas, deuda, disminución de las exportaciones, escases de dólares, etc) tienden a generar en la población una sensación de pesimismo e incertidumbre. En el caso de la población rural se siente agobiada por la falta de lluvias, los peligros para la siembra o cosecha o los daños ambientales que también generan sensación de vulnerabilidad, al no surgir respuestas oportunas desde la política. La frase de los empresarios que sentencia “la política se come la gestión” es magistral y refleja el tiempo y energía que se pierden, en frivolidades.