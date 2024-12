2024, el principio del fin

La generación de bolivianos que vivió sin sobresaltos por casi 20 años, y que no escuchó más discurso que “el mar de gas”, “el milagro boliviano” y “el proceso de cambio”, se encontró en estos meses con la carestía, la escasez y la falta de dólares, y empezó a comprender que el bienestar no procede de la política o la ideología, sino de la economía, una dimensión tan justa como implacable.

En 2024, por primera vez el gobierno del MAS admitió la crisis, y lo hizo ante la evidencia aplastante de indicadores que continuaron en caída. Hace 10 años mantenemos déficits fiscales superiores al 10%; el Banco Mundial ha estimado en 1,4% el crecimiento del PIB boliviano, el peor resultado desde 1999. Las Reservas Internacionales Netas alcanzan los $us 1.970 millones, el nivel más bajo desde 2005. El Banco Central de Bolivia dispone de apenas $us 121 millones en divisas. La deuda externa se sitúa en $us 13.333 millones, la más alta en nuestra historia, y su servicio demanda el pago anual de $us 1.500 millones. El país ha perdido el contrato de venta de gas con Argentina, y en poco tiempo no podrá sostener los $us 2.000 millones que requiere la subvención de carburantes.