22 de agosto

Estábamos con las piedras y palos listos, frente a una arremetida fascista. Hugo Banzer no era un santo, era un curtido coronel, odiador empedernido y convencido de que lo único que salvaría Bolivia era la lucha contra los izquierdosos, comunistas y cristianos. Era un militar de esos que no se conmueve con nada más que con los gritos de su pareja.

Todo eso era mentira, J.J. Torres estaba viviendo una ilusión. Su ejército ya había sido probado y se sabía de su limitada lealtad, pero J.J. no pensaba así, para él el triunfo se mediría de otra manera.

En el Laikatota se defendió, con bala y cuerpo desnudo, un proyecto, y se perdió. Lo que se quedó fue la herida abierta y la frustración, otra vez más, de que la justicia social no llega por la puerta.

Para siempre se quedó el proyecto porque no contó con la visión de futuro. Ese proyecto fue ilusorio y mediocre y de muy corta vida. Ese proyecto llevó a un tirano de primera clase al poder. La derecha se cimentó, no solo en Bolivia sino en el continente. La izquierda se dispersó, la mataron, la hicieron desaparecer, la torturaron en todas las esquinas. La derecha ahora gozaba del poder bajo la metralla asesina de compatriotas. Se anidó a la fuerza y se quedó en contubernio con los partidos tradicionales MNR y FSB.

Seguimos los acontecimientos, por años la lucha continuaba y continuó. Se llegó donde debería llegar. Pero, no así, no era el plan. Algo pasó en el camino. La derecha pudo más que los ideales, la derecha supo recuperarse y reinventarse y lanzarse continentalmente.

Después de años, el proceso de cambio. En sus inicios venturoso, sin embargo, su andar se tropieza y se cae, sus ideales se tornan equívocos, no se ve la justicia y la libertad como bastiones de construcción de una Bolivia libre y soberana.