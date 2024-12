35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño

Imaginen por un momento a una niña o un niño naciendo hoy en Bolivia. Sus primeros pasos, sus sueños y su capacidad para alcanzar su potencial dependen de lo que hagamos por ellos ahora. Ellos no tienen voz en las decisiones que los afectan, pero sienten, esperan y confían en que los adultos de su entorno –y quienes toman las grandes decisiones– harán lo necesario para garantizarles una vida plena y digna.

Ahora, reflexionemos: ¿qué habría sucedido si no existiera la Convención sobre los Derechos del Niño?

En un mundo sin este tratado, millones de niños seguirían creciendo invisibles para las políticas públicas, sin acceso a servicios de salud o educación. La mortalidad infantil no habría disminuido drásticamente (más del 60%), y muchos niños y niñas no tendrían un nombre, una identidad legal, ni protección contra la violencia y la explotación. Las desigualdades que enfrentan niñas y niños en comunidades indígenas y rurales, en situaciones de pobreza o exclusión, seguirían siendo ignoradas.