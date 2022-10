40 años de democracia burlada

Festejar con cohetes los 40 años de democracia está muy bien, fue extremadamente difícil conquistarla para quienes la pelearon, pero eso es solo para la tribuna, para el pueblo. Porque no puede festejar con mucha alegría la ex presidente constitucional Jeanine Áñez, encarcelada abusivamente hace mucho más de un año, ni habrán recordado felices el 10 de octubre, los ministros, militares, y opositores al MAS, que corrieron la misma suerte de la exmandataria. Ni los cientos de exilados y perseguidos políticos que fueron víctimas del implacable y enfermizo odio de Evo Morales.

Afortunadamente hubo una sucesión constitucional, pero al sucesor, Carlos Mesa, ya no lo dejaron vivir en paz, porque se dieron cuenta de que la democracia era un fruto maduro que no aguantaría ni el menor remezón. Y fue lo que sucedió cuando obligaron a Mesa a renunciar. Además, esta vez, la sucesión presidencial que le correspondía al cruceño Hormando Vaca Díez como presidente del Senado, no se produjo, ni tampoco con Mario Cossío, presidente de los Diputados, y fue a manos de Rodríguez Veltzé, cabeza de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué de la Constitución?