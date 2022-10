40 años, y la democracia amputada

Hoy anda en retroceso, atacada bajo los impulsos de autócratas, populistas de izquierda o jacobinos con guillotinas judiciales, o de derecha negacionistas, unos peores que otros. Sin embargo, no es la democracia como categoría política la que falló. Falló la práctica política de hombres y mujeres dedicados a ese oficio, y falló la ciudadanía, como cuerpo político.

A esas autocracias apoya el régimen de Luis Arce, como el ex Morales, jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) con su voto en Organismos Internacionales, en favor de Venezuela, Nicaragua y afines, o en boca de sus propias embajadoras, como la representante de Bolivia en Irán, precisamente.

Aquel 10 de octubre, un binomio electo democráticamente, Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora, tras infinidad de obstáculos políticos egoístas y sectarios, juraban en la sede del Poder Legislativo, como representación política de la sociedad que, en carne y hueso, creía haber tocado el cielo con las manos. No por asalto, como rezaba el catecismo marxista, que esa generación había dejado atrás, sino por el voto popular, libre y soberano. Se instalaba en el país una nueva categoría que completaba lo nacional-popular de la Revolución de 1952, que había ya otorgado el voto universal, sin darle calidad democrática. Es decir, la condición social de participar en el Gobierno de su comunidad, grande o pequeña, con pluralidad política, aunando libertad e igualdad, dos de las condiciones inherentes a la democracia.

Era la democracia representativa, liberal o burguesa. Habíamos rescatamos el método, es decir, el procedimiento que permite al ciudadano elegir y expresar, libremente, con su voto la opción política de su preferencia. Y le estábamos imprimiendo un status social: la participación y la responsabilidad ciudadana de su elección, condición importante y decisoria a la luz de estos 40 años, que no fueron todos democráticos.

Con beneplácito, el ex Morales asumió la visión Estado-Gobierno-Partido-Líder-Pueblo en una sola categoría, hacia el poder total y para toda la vida. Por eso desconoció el Referéndum de 2016 que dijo No a su cuarta elección. Luego obligó al sumiso Tribunal Constitucional a declarar su Derecho Humano a la reelección indefinida.

Según Our World in Data (Lührmann et al. (2018), V-Dem), basado en el sistema de clasificación y evaluación de regímenes políticos, hoy existen cuatro tipos: 1) las democracias liberales; 2) las democracias electorales, 3) las autocracias electorales y 4) las autocracias cerradas. La segunda y la tercera, como en Bolivia, utilizan el método, es decir el voto, para darse un barniz de legalidad y legitimidad democráticas, con trampas mediante, si hace falta.