48 horas de arresto al talento policial

El policía debe entender que el mando es un arte profesional y si no sabe mandar es un apócrifo oficial, es un inepto que lo aleja de sus funciones, porque la función policial debe ser justa, noble, moderada y humana, evitando ser codicioso, servil y ladrón. En todo caso para mandar se necesita el hábito de la vida intelectual para pasar rápidamente del pensamiento a la acción, debe ofrecer garantía a los ciudadanos a nombre del Estado, debe medir sus palabras, sus actos, su vida privada para despertar la confianza y el respeto. No debe ser déspota ni altanero, en resumen, debe tener calma extremada hasta la sangre fría, con serena razón y equilibrado mentalmente. Pero se ha demostrado que al actual gobierno no le importa ningún perfil altamente profesional porque va contrario a sus intereses, prefieren una institución manejada en base a los favores políticos y no al servicio de los ciudadanos, como el caso del comandante departamental, que luego de haber cometido dos faltas graves establecidas en la ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, 101 (4-abril-2011), el ministro de gobierno castigó semejante conducta como falta leve para disminuir el grado de responsabilidad.