A 16 años del Cabildo del Millón

Empero, la demanda se sostenía con convicción y bajo el principio de libertad que está en la sangre de los cruceños y que se logró contagiar a Pando, Beni, Tarija, Chuquisaca e incluso Cochabamba en ese momento. Era cuando García Linera hablaba del empate catastrófico, porque en ese anhelo de autodeterminación estaba la Bolivia que no quería agachar la cabeza ni acatar imposiciones autoritarias.

La autonomía proponía una policía departamental, que actúe en función de los intereses de la región y no como brazo operativo del poder político de turno. Y es ahora cuando se comprende lo importante de esa demanda. Con una Policía identificada con su pueblo, no hubiéramos tenido a uniformados represores de los ciudadanos que protestaban por censo y defensores de otros que formaban grupos de choque, en oposición violenta a ese pedido legal y legítimo. Si hubiera policías identificados con su región, actuarían contra los avasalladores agresivos de predios privados y no mostrarían una actitud pasiva como la demostrada hasta el lunes pasado.