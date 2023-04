A 25 años de la creación del Defensor del Pueblo

Pese a esas contingencias, el Defensor del Pueblo, como institución de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, encarna enormes expectativas en los diversos sectores sociales, que, aunque no pueda resolverlas todas, no puede dejar de intentar lograr su objetivo final: construir las bases de una sociedad en la que todos quepan y de la cual nadie sea excluido; una sociedad donde no se indica cuál forma de vida es la acertada, ni sostiene una única vía para la felicidad de los seres humanos.