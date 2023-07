A Juan Carlos Durán Saucedo

“Amigo querido, se fue Juan Carlos... ésas fueron las palabras que me escribió Monina Estenssoro, su compañera de sus últimos años, una mujer solidaria y entregada por completo a esa relación.

Lo conocí a Juan Carlos allá por el año 1977, él recién volvía a Santa Cruz como abogado y yo estudiaba Derecho, hice mis prácticas jurídicas con él en su bufete, luego pasamos a trabajar al Bank of America, yo militaba en el MIR, él lo sabía porque varias veces llegaba al trabajo desvelado y con las manos con pintura de poner en las paredes “Resistir es vencer”, que era nuestro lema contra la dictadura. Fui candidato a la FUL y gané las elecciones el año 1979, y aun sabiendo mi militancia, me ayudó. Luego vino el exilio y una vez reconquistamos la democracia, cada uno tomó su camino, nunca perdimos el contacto humano aun en los momentos de la tensa relación que existía entre nuestros partidos, y es que fuimos adversarios, no enemigos. Nos volvimos a encontrar en la dirigencia deportiva, él como presidente de Real Santa Cruz, yo como presidente de la Liga de Fútbol, también en la Mutual de Exjugadores de Fútbol, cada uno en su equipo.