A los niños educarlos con amor, cuidado y espartana disciplina

Los niños se esfuerzan demasiado cuando leen pero no entienden en correspondencia a la ciencia del texto, concluyendo que no entienden; ejemplificamos lo que sucede en Alemania, consecuentemente se inferirá que en el país la dificultad asume características más agudas, por las diferencias educativas entre Bolivia y Alemania: una niña alemana lee un libro con dedicación, letra por letra, acaba el libro y corre hacia su abuela y le dice “terminé de leer el libro”, la abuela inquiere “¿qué has sacado de conclusión?”, la niña responde “ lo leí letra por letra y no lo entendí”.